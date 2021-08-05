Рейсы «Иракских авиалиний» в Минск должны быть отменены на 10 дней

Рейсы из Ирака в Минск должны быть отменены на ближайшие десять дней, сообщает BNS со ссылкой на посла Европейского союза в Ираке Мартина Хута.

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«Мы получили информацию из нескольких источников, что рейсы отменяются на ближайшие десять дней. Это кажется очень надежной информацией. Насколько нам известно, "Иракские авиалинии" проинформировали об этом все туристические агентства страны», — сообщил он вечером 4 августа.

Он добавил, что пока не получил официального уведомления от компании «Иракские авиалинии».

По словам дипломата, иракское правительство 3 августа сформировало комитет для расследования возможного незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву через Беларусь.

2 августа литовских пограничников обязали возвращать нелегалов на территорию Беларуси. Глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что в процессе охраны госграницы и для ее защиты от нелегальных мигрантов пограничников обязали направлять просителей убежища к ближайшему международному контрольно-пропускному пункту или в диппредставительство.