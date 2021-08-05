Глава МИД Чехии: ЕС должен положить конец наглому использованию миграции как оружия против Литвы

«ЕС должен положить конец наглому использованию Лукашенко миграции как оружия против Литвы, одного из своих членов», — заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек.

Фото: delfi.lt

«Сейчас вопрос не в том, должен ли ЕС ввести дополнительные жесткие санкции, а в том, когда он должен это сделать. Также необходимо предоставить Литве дополнительную техническую помощь и персонал», — написал Кульганек в «Твиттере», передает БелаПАН .

Этот комментарий ретвитнул его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис, сопроводив словом «спасибо».

2 августа, комментируя информацию об увеличении авиарейсов из Ирака в Минск, он заявил, что Евросоюзу следует ввести санкции в отношении всех вовлеченных в процессы нелегальной миграции с территории Беларуси.

«Похоже, что дружественные дипломатические усилия и ЕС, и Литвы с Ираком и Турцией не дают результата, — приводил слова чиновника в переводе на русский язык новостной портал Delfi . — Ведомства ЕС должны предложить пакеты санкций для всех участвующих в контрабанде [людей]».

С начала 2021 года литовские пограничники задержали 4090 нелегалов, прибывших с территории Беларуси, — в 50,5 раза больше, чем за весь 2020-й (81 человек). Последние два дня пограничники разворачивают основную часть мигрантов, не давая им углубиться на территорию Литвы.