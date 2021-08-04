Экс-руководителя «ЕвроБеларуси» Влада Величко отпустили на свободу

Экс-руководитель Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и «ЕвроБеларуси» Влад Величко освобожден, сообщила в «Фейсбуке» его жена Алена Величко.

Фото: npbelarus.info

«12 часов спустя мужа отпустили. Спасибо за ваши молитвы! Завтра допрос в СК», — написала она.

Утром 4 августа прошли обыски у Величко, а также у двух представителей международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» — известного философа и методолога Владимира Мацкевича и главы некоммерческой инициативы «Летучий университет» социолога Татьяны Водолажской.

Жена Величко сообщила БелаПАН , что в постановлении об обыске фигурировало 17 статей Уголовного кодекса. Ее супруг был задержан в качестве подозреваемого.

С середины дня также не выходит на связь коллега социолог Оксана Шелест.

Обыски у Величко, Мацкевича и Водолажской, по предварительной информации, проводили сотрудники КГБ.

По сведениям генерального директора «ЕвроБеларуси» Андрея Егорова, Водолажская задержана в уголовном порядке. Сейчас она находится в ИВС ГУВД Мингорисполкома в 1-м переулке Окрестина.

«Достоверно неизвестно только про Мацкевича. Таня задержана, и ее повезут на Окрестина. Влад задержан после обыска, вроде в статусе подозреваемого», — сказал Егоров.

Он отметил, что последние два с половиной года Величко «отошел от общественной деятельности и занимается консалтингом».

Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.