Сборная Беларуси делит 53-е место медального зачета Олимпиады с командами Эстонии, Фиджи и Латвии
В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио было разыграно 17 комплектов наград. Сборная Беларуси медалей не завоевала, в общей таблице команда делит 53-е место со сборными Эстонии, Фиджи и Латвии.
- Синхронное плавание. Дуэты
1. Светлана Ромашина — Светлана Колесниченко (Россия)
2. Хуан Сюэчэнь — Сунь Вэньянь (Китай)
3. Марта Федина — Анастасия Савчук (Украина)
- Плавание, открытая вода. 10 км, женщины
1. Ана Марсела Кунья (Бразилия)
2. Шэрон ван Рувендаль (Нидерланды)
3. Карина Ли (Австралия)
- Легкая атлетика. 400 м с/б, женщины
1. Сидни Маклафлин (США)
2. Далайла Мухаммад (США)
3. Фемке Бол (Нидерланды)
- 3000 м с/п, женщины
1. Перут Чемутаи (Уганда)
2. Кортни Фрерикс (США)
3. Хивин Кийенг (Кения)
- 800 м, мужчины
1. Эммануэль Корир (Кения)
2. Фергюсон Ротич (Кения)
3. Патрик Добек (Польша)
- 200 м, мужчины
1. Андре де Грасс (Канада)
2. Кеннет Беднарек (США)
3. Ноа Лайлс (США)
- Молот, мужчины
1. Войцех Новицки (Польша)
2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия)
3. Павел Файдек (Польша)
- Скейтбординг. Парк, женщины
1. Сакура Йосодзуми (Япония)
2. Кокона Хираки (Япония)
3. Скай Браун (Великобритания)
- Парусный спорт. Класс 470, мужчины
1. Мэтью Белчер — Уилл Райан (Австралия)
2. Антон Дальберг — Фредрик Бергстрем (Швеция)
3. Хорди Ксаммар — Николас Родригес (Испания)
- Класс 470, женщины
1. Ханна Миллс – Эйли Макинтайр (Великобритания)
2. Агнежка Скжипулец — Йоланта Огар (Польша)
3. Камиль Лекуантр — Алуаз Реторна (Франция)
- Бокс. 75-81 кг, мужчины
1. Арлен Лопес (Куба)
2. Бенджамин Уиттакер (Великобритания)
- Свыше 91 кг, мужчины
3. Камшыбек Кункабаев (Казахстан)
3. Фрейзер Кларк (Великобритания)
- 48-51 кг, женщины
3. Цукими Намики (Япония)
3. Хуан Сяовэнь (Тайвань)
- 64-69 кг, женщины
3. Ошаэ Джонс (США)
3. Ловлина Боргохаин (Индия)
- Велотрек. Командная гонка преследования, мужчины
1. Италия
2. Дания
3. Австралия
- Спортивная борьба. До 67 кг, греко-римская борьба
1. Мохаммадреза Гераеи (Иран)
2. Парвиз Насибов (Украина)
3. Мохамед Ибрагим Эль-Сайед (Египет)
3. Рамаз Зоидзе (Грузия)
- До 87 кг, греко-римская борьба
2. Виктор Леринц (Венгрия)
3. Денис Кудла (Германия)
3. Зураб Датунашвили (Сербия)
- До 62 кг, женская борьба
1. Юкако Каваи (Япония)
2. Айсулуу Тунубекова (Киргизия)
3. Таубе Юсейн (Болгария)
3. Ирина Коляденко (Украина)
- Конный спорт. Конкур
1. Бен Махер (Великобритания)
2. Петер Фредериксон (Швеция)
3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды)
- Тяжелая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг
1. Лаша Талахадзе (Грузия)
2. Али Давуди (Иран)
3. Ман Асаад (Сирия)