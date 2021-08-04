Сборная Беларуси делит 53-е место медального зачета Олимпиады с командами Эстонии, Фиджи и Латвии

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В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио было разыграно 17 комплектов наград. Сборная Беларуси медалей не завоевала, в общей таблице команда делит 53-е место со сборными Эстонии, Фиджи и Латвии.

  • Синхронное плавание. Дуэты

1. Светлана Ромашина — Светлана Колесниченко (Россия)

2. Хуан Сюэчэнь — Сунь Вэньянь (Китай)

3. Марта Федина — Анастасия Савчук (Украина)

 

  • Плавание, открытая вода. 10 км, женщины

1. Ана Марсела Кунья (Бразилия)

2. Шэрон ван Рувендаль (Нидерланды)

3. Карина Ли (Австралия)

 

  • Легкая атлетика. 400 м с/б, женщины

1. Сидни Маклафлин (США)

2. Далайла Мухаммад (США)

3. Фемке Бол (Нидерланды)

 

  • 3000 м с/п, женщины

1. Перут Чемутаи (Уганда)

2. Кортни Фрерикс (США)

3. Хивин Кийенг (Кения)

 

  • 800 м, мужчины

1. Эммануэль Корир (Кения)

2. Фергюсон Ротич (Кения)

3. Патрик Добек (Польша)

 

  • 200 м, мужчины

1. Андре де Грасс (Канада)

2. Кеннет Беднарек (США)

3. Ноа Лайлс (США)

 

  • Молот, мужчины

1. Войцех Новицки (Польша)

2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия)

3. Павел Файдек (Польша)

 

  • Скейтбординг. Парк, женщины

1. Сакура Йосодзуми (Япония)

2. Кокона Хираки (Япония)

3. Скай Браун (Великобритания)

 

  • Парусный спорт. Класс 470, мужчины

1. Мэтью Белчер — Уилл Райан (Австралия)

2. Антон Дальберг — Фредрик Бергстрем (Швеция)

3. Хорди Ксаммар — Николас Родригес (Испания)

 

  • Класс 470, женщины

1. Ханна Миллс – Эйли Макинтайр (Великобритания)

2. Агнежка Скжипулец — Йоланта Огар (Польша)

3. Камиль Лекуантр — Алуаз Реторна (Франция)

 

  • Бокс. 75-81 кг, мужчины

1. Арлен Лопес (Куба)

2. Бенджамин Уиттакер (Великобритания)

 

  • Свыше 91 кг, мужчины

3. Камшыбек Кункабаев (Казахстан)

3. Фрейзер Кларк (Великобритания)

 

  • 48-51 кг, женщины

3. Цукими Намики (Япония)

3. Хуан Сяовэнь (Тайвань)

 

  • 64-69 кг, женщины

3. Ошаэ Джонс (США)

3. Ловлина Боргохаин (Индия)

 

  • Велотрек. Командная гонка преследования, мужчины

1. Италия

2. Дания

3. Австралия

 

  • Спортивная борьба. До 67 кг, греко-римская борьба

1. Мохаммадреза Гераеи (Иран)

2. Парвиз Насибов (Украина)

3. Мохамед Ибрагим Эль-Сайед (Египет)

3. Рамаз Зоидзе (Грузия)

 

  • До 87 кг, греко-римская борьба

1. Жан Беленюк (Украина)

2. Виктор Леринц (Венгрия)

3. Денис Кудла (Германия)

3. Зураб Датунашвили (Сербия)

 

  • До 62 кг, женская борьба

1. Юкако Каваи (Япония)

2. Айсулуу Тунубекова (Киргизия)

3. Таубе Юсейн (Болгария)

3. Ирина Коляденко (Украина)

 

  • Конный спорт. Конкур

1. Бен Махер (Великобритания)

2. Петер Фредериксон (Швеция)

3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды)

 

  • Тяжелая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг

1. Лаша Талахадзе (Грузия)

2. Али Давуди (Иран)

3. Ман Асаад (Сирия)

Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: Олимпийские игры-2020