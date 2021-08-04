Социолога Татьяну Водолажскую задержали по уголовной статье
Глава некоммерческой инициативы «Летучий университет» социолог Татьяна Водолажская задержана в уголовном порядке, сообщил БелаПАН генеральный директор международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» Андрей Егоров.
Утром 4 августа в Минске помимо Водолажской
Жена Величко
«Достоверно неизвестно только про Мацкевича. Таня задержана, и ее повезут на Окрестина. Влад задержан после обыска, вроде в статусе подозреваемого», — сказал Егоров.
Он отметил, что последние два с половиной года Величко «отошел от общественной деятельности и занимается консалтингом».
Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.