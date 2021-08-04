Заместителю погибшего Виталия Шишова запретили въезд в Украину

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Утром 4 августа на пограничном пункте «Устилуг» заместитель главы Белорусского дома в Украине Родион Батулин был уведомлен о запрете на въезд в страну сроком на три года. Основания запрета пограничникам не известны. Ссылаются на «секретность» Службы безопасности Украины.

Родион Батулин. Источник: Беларускі дом ва Украіне

Родион выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами. 3 августа, с первой информацией об обнаружении тела Виталия Шишова, он в спешном порядке выехал первым автобусом обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным, сообщает телеграм-канал Белорусского дома.

Белорусский оппозиционер пропал 2 августа, через день его нашли повешенным.

Ранее сообщалось, что президент Украины взял на особый контроль дело об убийстве.

 

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Тэги: Белорусский дом в Украине гибель Шишова Беларусь-Украина Персона: Виталий Шишов Родион Батулин

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