Литва готова нанести сильный экономический удар по «Беларуськалию»

С расширением санкцией Евросоюза в отношении Беларуси экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен. Об этом, как сообщает портал Delfi , заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис 4 августа перед началом заседания правительства.

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По его словам, Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, включая и удобрения «Беларуськалия», которые экспортируются преимущественно через Клайпеду.

«Возможно полное прекращение [экспорта]. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить», — сказал Ландсбергис.