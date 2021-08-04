В Литве назвали провокацией инцидент с гибелью мигранта на границе с Беларусью

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал провокацией инцидент с гибелью мигранта на границе с Беларусью.

«Мы ожидали провокаций со стороны белорусского режима. Организуя весь этот нелегальный путь, вовлекая в эту деятельность официальных лиц, я не думаю, что они всегда смогут контролировать ситуацию самостоятельно, — заявил Анушаускас в интервью радио LRT . — С другой стороны, вы видите, что сами сообщения готовятся заранее. Лукашенко приказал допросить свидетелей, которые нашли [погибшего], то есть гражданских, но, как выясняется по другому сообщению, его нашли пограничники».

Информация о гибели человека на белорусско-литовской границе появилась утром 4 августа в белорусских провластных телеграм-каналах. Канал «Пул Первого» сообщил, что «о шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы», немедленно доложено Александру Лукашенко.

Позже об инциденте сообщил в своем телеграм-канале Госпогранкомитет Беларуси. «Ночью, по информации местных жителей, вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони обнаружен мужчина неславянской внешности, — говорится в сообщении. — Внешне состояние оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но, несмотря на это, мужчина скончался».

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента, подчеркнули в Госпогранкомитете.

Позже портал Delfi сообщил, что литовские пограничники не получали от белорусских властей информации об инциденте. «Литовские пограничники узнали об этом из сообщений в СМИ и социальных сетях», — заявил представитель Государственной пограничной службы Литвы Рокас Пукинскас.

На пресс-конференции 2 августа в литовском правительстве еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что весь Европейский союз поддерживает Литву в деле защиты общей для объединения границы с Беларусью. «Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство», — сказала она.

В тот же день стало известно, что литовских пограничников обязали возвращать нелегалов на территорию Беларуси. Так, глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что в процессе охраны госграницы и для ее защиты от нелегальных мигрантов пограничников обязали направлять просителей убежища к ближайшему международному контрольно-пропускному пункту или в диппредставительство.

За минувшие сутки в Литве задержано 35 мигрантов, которые незаконно пересекли границу со стороны Беларуси, свидетельствуют данные литовского Департамента статистики. По информации портала Delfi, большую часть задержанных вернули на территорию Беларуси.