Официально: в Беларуси от COVID-19 умерло уже почти 3,5 тысячи чкеловек

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 967 случаев COVID-19 , умерли 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.037 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

3 августа был зафиксирован 581 новый случай, 2 августа — 756, 1 августа — 958, 31 июля — 992, 30-го — 1.184, 29-го — 1.033. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 449.302, умерли 3.494 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровели 443.417.

За минувшие сутки выполнено 21.459 тестов на коронавирус, что в 3,2 раза больше, чем днем ранее (6.588). С начала эпидемии сделано 7.352.203 теста.

По информации Минздрава, 1 млн 408 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 млн прошли полный курс вакцинации.

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