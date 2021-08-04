МИД Польши: по соображениям безопасности подробности прибытия Тимановской не разглашаются

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В МИД Польши подчеркнули, что по соображениям безопасности подробности прибытия белорусской спортсменки Кристины Тимановской в Европе не разглашаются.

Этим утром спортсменка вылетела из Токио рейсом в Вену, а не в Варшаву, как было объявлено ранее.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы, сообщил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский.

При этом замглавы польского МИД подчеркнул, что по соображениям безопасности подробности прибытия белорусской спортсменки в Европу не разглашаются.

Этим утром Кристина Тимановская вылетела из Токио рейсом в Вену, а не в Варшаву, как было объявлено ранее. Шимон Шинковский Вел Сенк пояснил, что все идет согласно плану.

«С момента ее обращения в посольство Польши в Токио она находится под дипломатической опекой. Мы позаботились о том, чтобы она в полной безопасности могла прибыть в Европу. Сейчас это реализуется. Белорусская спортсменка находится под опекой польских дипломатических служб, все идет по плану», — сказал замминистра.

 

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Тэги: инцидент с Тимановской Беларусь-Польша Персона: Шимон Шинковски

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