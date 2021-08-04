Госпогранкомитет подтвердил смерть иностранца на белорусско-литовской границе

На белорусско-литовской границе умер иностранец, сообщается в официальном телеграм-канале Госпогранкомитета Беларуси.

«Ночью, по информации местных жителей, вблизи белорусско-литовской границы в районе населенного пункта Бенякони обнаружен мужчина неславянской внешности, — говорится в сообщении. — Внешне состояние оценивалось как очень тяжелое. Белорусские пограничники на месте оказали первую медицинскую помощь, но, несмотря на это, мужчина скончался».

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента, подчеркивается в сообщении.

Информация о гибели человека на белорусско-литовской границе появилась утром 4 августа в белорусских провластных телеграм-каналах.

Позже портал Delfi сообщил, что литовские пограничники не получали от белорусских властей информации об инциденте. «Литовские пограничники узнали об этом из сообщений в СМИ и социальных сетях», — заявил представитель Государственной пограничной службы Литвы Рокас Пукинскас.

При этом телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что «о шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы», немедленно доложено Александру Лукашенко.

«Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке, который после умер на руках у пограничников). Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытии в Беларусь, чтобы забрать тело. Расследование и ситуация в целом на контроле Первого», — говорится в сообщении.

На пресс-конференции 2 августа в литовском правительстве еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что весь Европейский союз поддерживает Литву в деле защиты общей для объединения границы с Беларусью. «Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство», — сказала она.

В тот же день стало известно, что литовских пограничников обязали возвращать нелегалов на территорию Беларуси. Так, глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что в процессе охраны госграницы и для ее защиты от нелегальных мигрантов пограничников обязали направлять просителей убежища к ближайшему международному контрольно-пропускному пункту или в диппредставительство.

За минувшие сутки в Литве задержано 35 мигрантов, которые незаконно пересекли границу со стороны Беларуси, свидетельствуют данные литовского Департамента статистики. По информации портала Delfi, большую часть задержанных вернули на территорию Беларуси.

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