Власти планируют до 2025 года создать автомобильный кластер

В Беларуси до 2025 года планируется создать автомобильный кластер. Об этом говорится в указе № 292 от 29 июля, которым утверждена программа социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы. Документ 4 августа опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Как говорится в программе, «ядром кластера станут предприятия по производству дизельных и гибридных двигателей внутреннего сгорания экологического класса Евро-6 и выше, коробок передач для средне- и крупногабаритных автомобилей, автокомпонентов и двигателей для легковых автомобилей, по выпуску дорожной и строительной техники на шасси МАЗ».

В производстве транспортных средств предстоит обеспечить локализацию сборочного производства СЗАО «Белджи» с выпуском двигателей внутреннего сгорания, укомплектованных коробкой передач, автомобильных сидений, теплообменников, автомобильных передних и задних мостов, автомобильных стекол и другого.

«Широкое развитие получит отечественное производство электротранспорта (легкового и коммерческого) и автокомпонентов к нему, будет увеличен выпуск электробусов (в том числе с динамической и ночной подзарядкой). Доля электротранспорта в общем объеме производства пассажирских транспортных средств составит не менее 30 процентов в 2025 году», — отмечается в программе.

Планируется нарастить объемы выпуска грузовых и пассажирских самоходных вагонов (в том числе трамваев и вагонов метро), освоить производство городских низкопольных автобусов третьего поколения. Доля автомобилей и автобусов, оснащенных двигателем экологического стандарта Евро-6 и выше, составит 75% в общем объеме производства.