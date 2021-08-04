Главу МВД призвали лично проконтролировать расследование смерти Виталия Шишова

Украинские правозащитные организации выступили с совместным заявлением, в котором призвали главу МВД Дениса Монастырского лично проконтролировать ход расследования гибели в Киеве гражданина Беларуси, директора Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

Правозащитники напомнили, что пять лет назад в центре Киева убили белорусского журналиста Павла Шеремета, и сегодня наблюдаются «последствия отсутствия адекватного и эффективного расследования этого преступления».

«Оба преступления, вероятно, связаны с незаконной деятельностью на территории Украины лиц и организаций, целью которых является подрывная деятельность по политическим мотивам, — говорится в заявлении. — Предупреждение и расследование посягательства организаций, групп и лиц на имидж Украины как безопасной страны для пребывания в ней является компетенцией Службы безопасности Украины».

Правозащитники убеждены в том, что национальная безопасность и безопасность каждого человека, находящегося на территории Украины, зависит от способности СБУ «должным образом расследовать такие преступления и собирать эффективную доказательную базу для привлечения виновных в их совершении к ответственности». Поэтому они подчеркивают «необходимость СБУ пересмотреть подходы к осуществлению своих функций и обеспечить их законное и эффективное выполнение».

«Поскольку существует высокая вероятность, что это преступление было совершено с целью запугать и деморализовать белорусских активистов, которые нашли убежище в Украине, мы, представители и представительницы гражданского общества Украины и других стран, ожидаем надлежащей реакции государства, — отмечено в документе. — Призываем министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского взять под личный контроль расследование предполагаемого убийства Виталия Шишова и как можно скорее сообщить общественности о его результатах».

«Также просим украинское и беларуское медиасообщества провести собственное расследование обстоятельств возможного убийства и осветить незаангажированную и исчерпывающую информацию про это событие», — призвали правозащитники.

Заявление подписали Центр прав человека ZMINA, Правозащитный центр «Поступ», Образовательный дом прав человека (Чернигов), проект «Без границ», организации «Восток SOS» и Free Belarus Center.

Виталий Шишов был найден утром 3 августа повешенным в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Накануне его подруга обратилась в полицию с сообщением о том, что Виталий вышел на утреннюю пробежку и не вернулся.

На брифинге 3 августа начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что у следствия на данный момент две основные версии гибели Шишова — самоубийство и убийство с имитацией самоубийства. По словам полицейского чиновника, около тела белоруса был обнаружен его мобильный телефон, а также след.

Первичный осмотр показал, что у Шишова содрана кожа на носу, колене, левой ноге и груди, небольшая ссадина на верхней губе. «Это характерно для падения, как сказали эксперты», — отметил Клименко. На уточнение, возможно ли, что это следы избиения, он сказал: «На это может ответить только экспертиза».

В ходе расследования ведется опрос потенциальных свидетелей и очевидцев, проводятся анализ записей видеокамер и следственные эксперименты, также назначен ряд экспертиз — судебно-медицинской, гистологической, токсикологической, медико-криминалистической и молекулярно-генетической. Следователи также изучают «образ жизни потерпевшего, его общественную деятельность».

В день пропажи Шишова было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

3 августа пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил журналистам, что Владимир Зеленский «держит на контроле» дело о смерти Шишова.

Виталий Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине (БДУ), говорится в заявлении этой общественной организации, размещенном в телеграм-канале БДУ.

«Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси. В БДУ он брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь релокантам, проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих нашим соотечественникам, формирования диаспоры в Украине», — отмечают коллеги Шишова.

По их словам, «за Виталиком велась слежка». «О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации, — говорится в заявлении. — Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума».

«Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса, — заявляют представители БДУ. — Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!»

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