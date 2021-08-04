Задержаны Владимир Мацкевич, Влад Величко и Татьяна Водолажская

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Утром 4 августа в Минске Владимир Мацкевич, Влад Величко и Татьяна Водолжаская. У них в домах прошли обыски, сообщают правозащитники и родственники задержанных.

По предварительной информации правозащитников, обыск проводили сотрудники КГБ.

Мацкевич известен как философ и методолог, а Водолжаская — возглавляла некоммерческую инициативу «Летучий университет».

Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси. Была создана в 2007 году, зарегистрирован в Литве в 2009 году. Национальный координатор Форума гражданского общества Восточного партнерства по Беларуси.

 

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Тэги: репрессии задержания Персона: Владимир Мацкевич Влад Величко Татьяна Водолжаская

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