«Лежала на дороге, свернувшись калачиком». В Могилевском районе пропал ребенок — девочку нашел работник МЧС

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Работники Могилевского районного отдела МЧС помогли вернуть ребенка в семью.

По информации ведомства, поздно вечером 3 августа поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поиске ребенка, потерявшегося возле деревни Семукачи.

Со слов родственников, девочка каталась на самокате по улице. Ребенка в трех километрах от дома обнаружил командир отделения ПАСП-11 деревни Глухи Быховского РОЧС Евгений Лобач.

Как он рассказал пресс-службе МЧС, «шли по следам, которые малышка отставляла на песке. Когда следы пропали, я вышел на окраину деревни и с помощью фонаря начал осматривать каждый сантиметр местности. Девочка, свернувшись калачиком, лежала на дороге. Я взял ее на руки, успокоил и сказал, что сейчас она поедет домой на большой красной машине». 

После медицинского осмотра, девочку отвезли домой.

 

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Тэги: пропал человек МЧС Персона: Евгений Лобач Город: Могилев

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