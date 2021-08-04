«Лежала на дороге, свернувшись калачиком». В Могилевском районе пропал ребенок — девочку нашел работник МЧС

Работники Могилевского районного отдела МЧС помогли вернуть ребенка в семью.

По информации ведомства, поздно вечером 3 августа поступило сообщение о необходимости оказания помощи в поиске ребенка, потерявшегося возле деревни Семукачи.

Со слов родственников, девочка каталась на самокате по улице. Ребенка в трех километрах от дома обнаружил командир отделения ПАСП-11 деревни Глухи Быховского РОЧС Евгений Лобач.

Как он рассказал пресс-службе МЧС, «шли по следам, которые малышка отставляла на песке. Когда следы пропали, я вышел на окраину деревни и с помощью фонаря начал осматривать каждый сантиметр местности. Девочка, свернувшись калачиком, лежала на дороге. Я взял ее на руки, успокоил и сказал, что сейчас она поедет домой на большой красной машине».

После медицинского осмотра, девочку отвезли домой.