Число нелегальных мигрантов с территории Беларуси резко сократилось

За минувшие сутки в Литве задержаны 35 мигрантов, которые незаконно пересекли границу со стороны Беларуси, свидетельствуют данные литовского Департамента статистики.

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По информации новостного портала Delfi, большую часть задержанных вернули на территорию Беларуси.

Согласно статистическим данным, с начала 2021 года литовские пограничники задержали 4.090 нелегалов, прибывших с территории Беларуси, — примерно в 50 раз больше, чем за весь 2020-й (81 человек).

Среди задержанных граждане Ирака (2.778), Республики Конго (200), Камеруна (131), Сирии (129), Ирана и России (по 91), Афганистана (83), Гвинеи (79), Беларуси (65), Шри-Ланки (64), Индии (62), Нигерии (30), Того и Турции (по 25), Кот-д`Ивуара и Пакистана (по 23), Демократической Республики Конго и Мали (по 19), Гамбии (18), Сомали и Таджикистана (по 17), Сенегала (16), других стран (85).

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

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