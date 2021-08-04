Amnesty International: очень важно, чтобы власти Украины обеспечили безопасность людей, которые бежали от репрессий

Правозащитная организация Amnesty International выступила с заявлением, в котором призвала власти Украины провести эффективное расследование гибели в Киеве активиста Виталия Шишова.

Белорус Виталий Шишов, директор Белорусского дома в Украине, 3 августа был найден повешенным в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Шишов пропал накануне, не вернувшись с утренней пробежки. По информации полиции, мобильный телефон и личные вещи были найдены на месте происшествия. Начато расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Как сообщила пресс-служба полиции, одна из двух основных версий — убийство, замаскированное под суицид.

«Мы приветствуем начало расследования трагической гибели Виталия Шишова. Обстоятельства его смерти позволяют предполагать, что она связана с преследованием мирных демонстрантов белорусскими властями. Украинские власти должны обеспечить полное обнародование выводов расследования, а в случае, если кто-либо будет обоснованно подозреваться в убийстве Шишова, то он должен быть привлечён к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства», — заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

«Многие белорусы и люди из других стран региона, спасаясь от политических репрессий, бежали в Украину. Критически важно, чтобы украинские власти предприняли конкретные шаги для обеспечения их безопасности. Не менее важно, чтобы остальной мир не переставал обращать внимание на продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси», — добавила она.

«Репутация правоохранительных органов Украины в расследовании убийств и нападений на иностранных граждан, ищущих убежища на территории Украины, до сих пор оставляет желать лучшего. Мы надеемся, что этот случай станет исключением», — заявила Стразерс.

Как напоминает Amnesty International, «ряд политических изгнанников были убиты или пережили покушения в последние годы в Украине» (белорусский журналист Павел Шеремет, убитый в 2016 году, бывший депутат российской Государственной думы Денис Вороненков, убитый в 2017 году, чеченский беженец Адам Осмаев, который пережил два покушения в 2017 году и чья жена Амина Окуева погибла в результате одного из них).

Украинские власти ранее подвергались резкой критике со стороны правозащитных организаций за то, что они не провели эффективных и убедительных расследований ряда этих преступлений.

Как сообщалось, коллеги Шишова после его гибели заявили, что за ним велась слежка. «О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации», — говорится в заявлении Белорусского домав Украине.

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