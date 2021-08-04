Правозащитники: КГБ проводит обыск в доме у философа Владимира Мацкевича 04.08.2021 / 10:25 / Общество Просмотров: 193 A- A+ Дома у философа и методолога Владимира Мацкевича проходит обыск, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрациции правозащитного центра «Весна» По предварительной информации правозащитников, обыск проводят сотрудники КГБ. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: обыск философ Персона: Владимир Мацкевич Другие материалы на эту тему: Силовики задержали известных белорусских правозащитников Обыск в доме художника Алеся Пушкина — «испортили картины, разбили стекла» В помощь бизнесу. Следователи обыскивают офис: что делать и как себя вести В помощь бизнесу. Что делать, если к вам пришли с обыском?