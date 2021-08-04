Правозащитники: КГБ проводит обыск в доме у философа Владимира Мацкевича

/ Общество
Просмотров: 193

Дома у философа и методолога Владимира Мацкевича проходит обыск, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрациции правозащитного центра «Весна»

По предварительной информации правозащитников, обыск проводят сотрудники КГБ.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: обыск философ Персона: Владимир Мацкевич

Другие материалы на эту тему:

Силовики задержали известных белорусских правозащитников

Силовики задержали известных белорусских правозащитников

Обыск в доме художника Алеся Пушкина — «испортили картины, разбили стекла»

Обыск в доме художника Алеся Пушкина — «испортили картины, разбили стекла»

В помощь бизнесу. Следователи обыскивают офис: что делать и как себя вести

В помощь бизнесу. Следователи обыскивают офис: что делать и как себя вести

В помощь бизнесу. Что делать, если к вам пришли с обыском?

В помощь бизнесу. Что делать, если к вам пришли с обыском?