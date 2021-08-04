Госдепартамент: США взяли на контроль дело о смерти Виталия Шишова

Соединенные Штаты Америки будут внимательно следить за ходом расследования смерти белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс 3 августа на брифинге в Вашингтоне.

Фото pixabay.com

«Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической гибели Виталия Шишова, — сказал он. — Мы продолжим внимательно следить за расследованием украинскими властями причины его смерти. Шишов был важным членом белорусского гражданского общества и был вынужден жить за пределами своей страны из-за продолжающихся репрессий в отношении журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко».

По словам Прайса, США «самым решительным образом осуждают продолжающиеся жестокие репрессии против белорусского гражданского общества и транснациональные репрессии со стороны режима Лукашенко».

В этой связи Прайс напомнил про принудительную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair и попытку вывезти с Олимпийских игр в Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую.

«Поэтому мы продолжим очень внимательно следить за действиями режима и повторяем наш призыв к прекращению репрессий, немедленному освобождению всех политических заключенных. В отчете экспертной миссии ОБСЕ содержится призыв к подлинному диалогу с оппозицией и гражданским обществом, а также к свободным и справедливым выборам с международными наблюдениями», — сказал Прайс.

Белорус Виталий Шишов, директор Белорусского дома в Украине, был найден повешенным в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Шишов пропал 2 августа. Он не вернулся с утренней пробежки.

По информации полиции, мобильный телефон и личные вещи были найдены на месте происшествия.

Начато расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Как сообщает пресс-служба полиции, планируется проверить все версии, в том числе убийства, замаскированного под суицид.

Коллеги Шишова заявили, что за ним велась слежка. «О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации, — говорится в заявлении Белорусского дома. — Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума».

Ранее сообщалось, что президент Украины взял на особый контроль дело об убийстве.