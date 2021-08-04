Ученые Австралии назвали средство от коронавируса

Ученые из Австралии назвали новое средство, которое может помочь людям бороться с коронавирусом.

Так, по мнению исследователей из Технологического университета Сиднея, семена растения Nigella sativa (на постсоветском пространстве оно известно как «чернушка посевная» или «черный тмин», могут помочь в борьбе с пандемией. Об этом пишет gazeta.ru, ссылаясь на MedicalXpress.

Ученые отмечают, что в Nigella sativa содержатся элементы, нарушающие «работу» коронавируса и не позволяющие инфекции переходить в легочную форму.

«В результате модельных исследований появляется все больше свидетельств того, что тимохинон, активный ингредиент Nigella sativa <...> может прилипать к белку шипа вируса COVID-19 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию. Это также может блокировать цитокиновый шторм, который поражает серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19», — заявила один из авторов исследования, профессор Каниз Фатима Шад.

Действующее против коронавируса вещество — тимохинон — также может применяться для лечения таких заболеваний, как астма, экзема, артрит (ревматоидный и остеоартрит, и, возможно, даже рассеянный склероз.

До этого черный тмин рассматривали как хорошее средство против высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и сахарного диабета.

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