Беларусь собирается поставлять в Казахстан вооружения

/ Общество
Просмотров: 47

Первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов в ходе визита в Беларусь посетил предприятия Государственного военно-промышленного комитета.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, представители казахстанской делегации ознакомились с линейкой продукции военного назначения, производимой предприятиями белорусского военпрома.

«В ходе посещения были обсуждены и намечены направления сотрудничества между оборонными ведомствами Республики Беларусь и Республики Казахстан в области совместного производства и поставок военной продукции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Казахстан вооружения

Другие материалы на эту тему:

Зачем Лукашенко усиливает вооружение войск территориальной обороны

Зачем Лукашенко усиливает вооружение войск территориальной обороны

Доберется ли казахстанская нефть до белорусских НПЗ?

Доберется ли казахстанская нефть до белорусских НПЗ?

Ради комплексов С-400 Минск может на десятилетия влезть в долги перед Россией

Ради комплексов С-400 Минск может на десятилетия влезть в долги перед Россией

Москва может вернуться к теме военной базы в Беларуси и успешно решить вопрос

Москва может вернуться к теме военной базы в Беларуси и успешно решить вопрос