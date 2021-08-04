Беларусь собирается поставлять в Казахстан вооружения

Первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов в ходе визита в Беларусь посетил предприятия Государственного военно-промышленного комитета.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, представители казахстанской делегации ознакомились с линейкой продукции военного назначения, производимой предприятиями белорусского военпрома.

«В ходе посещения были обсуждены и намечены направления сотрудничества между оборонными ведомствами Республики Беларусь и Республики Казахстан в области совместного производства и поставок военной продукции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.