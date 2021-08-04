Дело Тимановской: МОК хочет «вызвать на ковер» тренера, который матом угрожал спортсменке

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По данным директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марка Адамса, уже получен «отчет от Национального олимпийского комитета Беларуси по ситуации с Тимановской».

фото с сайта pressball.by

«МОК начинает работу дисциплинарной комиссии и хочет услышать мнение об этом, в том числе и тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича», — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Сегодня в сети появилась запись, где Моисевич матом «уговаривает» бегунью.  

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSFзаявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

2 августа стало известно, что легкоатлетка получила гуманитарную национальную визу Польши.

 

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Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: Олимпиада-2020 инцидент с Тимановской Персона: Кристина Тимановская Марк Адамс Юрий Моисевич

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