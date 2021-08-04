Оштрафовали четырех человек, задержанных на даче под Минском вместе с музыкантами группы Irdorath

Четыре человека, задержанные накануне на даче под Минском вместе с музыкантами фэнтези-фолк-группы Irdorath, оштрафованы решениями суда Минского района на 30—40 базовых величин (870—1.160 рублей).

По информации правозащитников, виновными по ст. 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) признаны музыкант Александра Граховская, а также Юлия Варламова, Ольга Михно и девушка по фамилии Шулякова.

3 августа стало известно о задержании с участием вооруженных бойцов спецподразделений в пригороде Минска на даче не менее 15 человек, которые участвовали в праздновании дня рождения участницы группы Irdorath Надежды Калач. Ее муж, также музыкант группы, Владимир Калач задержан как подозреваемый по уголовному делу по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Пресс-служба МВД сообщила о задержании музыкантов в связи с их участием в акциях протеста в 2020 году. В релизе отмечается, что «группа волынщиков неоднократно возглавляла колонну протестующих», чем «вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан».

По мнению ведомства, «перформанс координаторов усиливал протестное настроение участников и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров». Шестерых задержанных подозревают в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участии в них.