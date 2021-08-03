Тимановская готова поучаствовать еще в трех Олимпиадах

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Белорусская бегунья Кристина Тимановская рассказала, что хочет поучаствовать еще в трех Олимпиадах.

«Меня поддерживает мой белорусский тренер. Мне кажется, он до конца еще не понял, что произошло. Поддерживают белорусы, предлагают помощь. Украинская спортсменка предложила жилье. Я удивлена такой поддержке», — цитирует Тимановскую тг-канал Mash.

«Японцы предлагали остаться у них, объясняли, как получить японское гражданство, и один из нюансов — муж может получить гражданство только через 10 лет, но я сразу отказалась. В Беларусь хотела бы вернуться, но не сейчас. Конечно, я же там прожила всю жизнь», — продолжила спортсменка.

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Тэги: инцидент с Тимановской Персона: Кристина Тимановская

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