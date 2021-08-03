Защита Максима Знака намерена ходатайствовать об открытом судебном процессе

Защита Максима Знака обжаловала в Верховном суде решение о проведении закрытого заседания по его делу и намерена ходатайствовать об открытом процессе, сообщил БелаПАН адвокат Евгений Пыльченко.

Адвокат Евгений Пыльченко. Фото: Вabariko.vision

Членам президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти, в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, а также в создании и руководстве экстремистским формированием. Как сообщалось, суд будет закрытым. Вести процесс назначен судья Сергей Епихов.

По словам защитника, закрытое разбирательство уголовных дел возможно в некоторых предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом случаях, например, для охраны государственных секретов или для предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни. «В нашем случае суд принял решение сделать заседание закрытым с целью сохранения в тайне сведений "об организации, тактике и методах осуществления оперативно-розыскной деятельности". Это очень спорное основание, особенно применительно к этому делу», — отметил Пыльченко.

Он пояснил, что материалы оперативно-разыскной деятельности, которые есть в деле Знака, составляют лишь небольшую его часть (пять томов из 41). «Остальные материалы никакого отношения к оперативно-розыскной деятельности не имеют. В том числе обвинение, которое является результатом деятельности следователя, а не оперуполномоченного. Или показания, которые Знак будет давать в суде: это сведения о том, что известно ему, а не то, что получено в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Поэтому по основанию, которое привел суд, закрывать все материалы дела и весь процесс судебного разбирательства нельзя», — считает защитник.

Пыльченко сообщил, что на самом судебном заседании 4 августа защита будет ходатайствовать об открытом слушании дела. «Гласность судебного разбирательства — это важная гарантия соблюдения интересов не только обвиняемых, но и всего общества. Особенно по делу, где обвинение полностью построено на публичной деятельности людей. Суду ничто не препятствует обеспечить как гласность, так и сохранение в тайне "методов оперативно-разыскной деятельности", достаточно просто часть заседания сделать закрытой. Иначе остается неясным, почему Генеральная прокуратура публично объявила Знака и Колесникову виновными, а возможности публично показать свою невиновность они лишены», — сказал адвокат.

Знак ждет начала процесса, отметил Пыльченко. «Он досконально изучил свое обвинение и нашел еще больше, чем виделось изначально, подтверждений его противоречивости, надуманности и абсурдности. Теперь он ждет возможности обстоятельно высказаться на этот счет, поскольку в течение девяти месяцев следствия его позиция в действительности мало интересовала орган уголовного преследования. В суде Максим будет давать показания и комментировать материалы дела, поскольку он намерен полностью опровергнуть обвинение», — заявил защитник.

По его словам, условия содержания у Знака «для СИЗО нормальные». Передачи и корреспонденция доходят, он, как и раньше, много читает, рисует и по-прежнему пишет много писем, число которых уже приближается к 5 тыс.

«Сняться для БТ и публично покаяться Максиму никто не предлагал, но совершенно очевидно, какой бы был ответ. Невиновность для Максима не предмет торга», — подчеркнул защитник.