«Беларуськалий» сообщил подробности гибели двух рабочих на Петриковском ГОКе

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ОАО «Беларуськалий» сообщило подробности гибели двух рабочих на Петриковском горно-обогатительном комбинате.

Фото: shahta.by

«Во время разгрузки конвейерных роликов с машины МД-6 работниками ОАО "Трест Шахтоспецстрой" в руднике Петриковского рудоуправления произошел несчастный случай. В результате погибли подземные электрогазосварщики треста Вадим Лысковец (1994 г.р.) и Александр Журавлевич (1988 г.р.)», — говорится в сообщении официального телеграм-канала предприятия.

Причины произошедшего устанавливаются. На месте работают представители комиссии по расследованию несчастного случая и сотрудники Следственного комитета.
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Тэги: Беларуськалий Петриковский ГОК гибель рабочих Персона: Вадим Лысковец Александр Журавлевич Город: Петриков

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