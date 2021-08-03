Власти ликвидировали четыре минских общественных организации

Четыре общественные организации ликвидированы по представлениям прокуратуры Минска, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.

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«По представлениям прокуратуры города Минска главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало четыре учреждения: "Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", "Центр по продвижению прав женщин", "Офис по правам людей с инвалидностью" и "Центр правовой трансформации"», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура утверждает, что основанием для ликвидации стало то, что «деятельность названных субъектов не отвечала целям и предмету, указанным в их уставах».

«Кроме того, на интернет-сайтах размещалась не соответствующая действительности информация, направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, публиковались призывы к экономическому и политическому давлению на страну и иным действиям во вред национальной безопасности», — отмечает Генпрокуратура.

Как сообщалось, на сегодня известно примерно о 60 неправительственных организациях, в отношении которых власти приняли решение о ликвидации. В их числе объединения, занимающиеся благотворительностью, экологией, помощью людям с инвалидностью, вопросами культуры.

Общественные объединения и фонды власти ликвидируют через суд.

В частности, Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», которое возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов».

30 июля на встрече с региональными чиновниками Лукашенко вновь высказался по поводу НГО. В стране, заявил он, было полторы тысячи «разных негосударственных фондов, частных учреждений, якобы правозащитных организаций» и в результате проведенных мероприятий выделено «185 деструктивных структур, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности». По словам Лукашенко, среди этих структур есть представительство иностранной некоммерческой организации, 71 республиканское и местное общественное объединение, 113 учреждений.