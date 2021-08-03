Задержан скрывавшийся витебский тренер по плаванию, обвиняемый в изнасиловании более десятка учеников

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Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска во взаимодействии с российскими полицейскими установили местонахождение 55-летнего мужчины, который обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По данным УВД Витебского облисполкома, тренер по плаванию совращал и принуждал учеников к половому акту, а также против их воли совершал насильственные действия сексуального характера. Он совратил как минимум 12 малолетних мальчиков в Беларуси. Также проверяется его причастность к пяти аналогичным фактам в отношении несовершеннолетних подростков.

В 2013 году злоумышленник скрылся от следствия. Недавно был задержан в Москве.

Задержанного заключили под стражу до экстрадиции в Беларусь.

 

 

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Тэги: совращение малолетних педофил Город: Москва

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