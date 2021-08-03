Видеофакт. Участников фольк-группы Irdorath задержали бойцы СОБРа с автоматами

За участие в августовских протестах задержана «группа волынщиков», говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольги Чемодановой.

«Вчера под Минском оперативники во взаимодействии с милицией Минщины и с помощью СОБРа задержали 16 представителей протестного движения», — говорится в комментарии ГУБОПиК МВД.

По информации ведомства, в августе прошлого года «группа волынщиков неоднократно возглавляла колонну протестующих и с использованием музыкальных инструментов вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан». «Перформанс координаторов усиливал протестное настроение участников и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров», — отмечает ГУБОПиК.

Следователи «дали правовую оценку действиям шестерых человек и признали их подозреваемыми по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них». В отношении остальных составлены административные протоколы за неповиновение требованиям милиционеров при задержании.

Задержанным от 28 до 43 лет, среди них — менеджер фирмы, дизайнер, художественный руководитель и дирижер народного хора. Остальные безработные, многие привлекались к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Как ранее сообщили правозащитники, участники белорусской фэнтези-фолк-группы Irdorath были задержаны 2 августа на даче в Минском районе, где «вероятно, праздновали день рождения вокалистки группы Надежды Калач (Ирдорат)». По данным правозащитников, задержано не менее шести человек: Антон Шнып, Петр Марченко, Павел Шмыга, Владимир Калач, Юлия Юницкая и Александр Синкевич. «После задержания их доставили в Ждановичский отдел милиции. Вероятно, сегодня над ними состоятся суды в Минском районном суде», — сообщал правозащитный центр «Весна».