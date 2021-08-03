Мининформ заблокировал доступ к гомельскому порталу «Сильные новости»

Интернет-пользователи испытывают проблемы с доступом к независимому гомельскому порталу «Сильные новости» (Gomel.today).

Основатель ресурса Пётр Кузнецов. Источник: flagshtok.info

При попытке перейти по адресу сайта через подключение к интернету от «Белтелекома» отображается сообщение о том, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации"», передает БелаПАН .

По состоянию на 15:00 сайт открывался через подключение с помощью мобильного интернета от МТС и A1.

20 июля основатель портала «Сильные новости» Петр Кузнецов сообщил, что власти Гомеля решили ликвидировать юридическое лицо, которому принадлежит проект, — учреждение «Центр регионального развития ГДФ».

В своем телеграм-канале он написал, что организация действовала с 2013 года и насчитывала два десятка только штатных рабочих мест, «платила все налоги исправно (ни одна проверка до сих пор ничего не нашла), вся деятельность была исключительно уставной». «Видимо, поэтому в постановлении исполкома конкретно не указано ни одного основания», — отметил Кузнецов.

По его словам, одновременно налоговые инспекции проводят в отношении уже ликвидируемого юрлица две проверки: «Продолжается камеральная меня как ИП, а тут они затребовали еще и общую. Видимо, будут искать основания "задним числом"».

Кроме того, продолжил бизнесмен, налоговая насчитала ему как физлицу доплату в 40 тысяч рублей подоходного налога. Как утверждает Кузнецов, насчитаны эти деньги «из совершенно несуществующей базы налогообложения». «Если коротко, по версии инспекции я должен заплатить эти налоги за те деньги, которыми сам пополнял свои же карточки — что ни при какой трактовке не является получением дохода, а является лишь, условно говоря, перекладыванием денег из одного кармана в другой», — констатировал он.

9 июля у сотрудников «Сильных новостей» прошли обыски, были изъяты компьютеры и телефоны. По информации Кузнецова, было 15 постановлений на обыск в отношении десяти сотрудников. Следственные действия прошли у работников портала как по месту их регистрации, так и жительства, а также на дачах и в автомобилях.

Основанием для обысков стало уголовное дело, возбужденное в сентябре 2020 года в отношении жителей Гомеля, супругов Снежковых. Якобы они участвовали в массовых беспорядках. Следствие предположило, что на носителях информации журналистов может быть информация, полезная для расследования.

Обыски прошли в квартире и загородном доме Петра Кузнецова, по адресам регистрации и жительства главного редактора Анны Якштас и ее супруга Дениса Якштаса (также сотрудник "СН"), у сотрудников портала Юрия Глушакова, Натальи Сусловой, Ирины Вольской, Павла Кузнецова, Евгении Крещук, Алексея Атрощенко, Екатерины Телиман.

Все на свободе, но изъята техника, телефоны, печати и блокноты.

13 июля Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что в Беларуси ведется активная работа в отношении некоммерческих организаций и «так называемых западных СМИ», «которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а вот этот вот террор». «Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы всё думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты», — сказал Лукашенко.