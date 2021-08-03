Многоборка Яна Максимова отказалась возвращаться в Беларусь

Белорусская многоборка Яна Максимова рассказала Фонду спортивной солидарности о решении не возвращаться со своей семьей в Беларусь.

Яна Максимова и ее супруг десятиборец Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпиады-2008, уехали в Германию и намерены там остаться.

По словам Максимовой, на это решение повлияли все последние события в стране: «У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать».

«Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Беларуси, меня не отпускала вся ситуация. На протяжении всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать. В Германии сейчас могу дышать полной грудью, хорошо спать. Очень хочу вернуть ту энергию, которой мне не хватило на соревнованиях для хорошего выступления и попадания в Токио на ОИ.

По поводу спорта: всё это время я двигаюсь и, конечно, хочу продолжать свою спортивную карьеру. Всё ещё верю в себя и очень хочу, чтобы мне кто-то помог в подготовке, ведь в Беларуси у меня не было ни врача, который хотя бы советовал, как восстанавливаться или какие витамины принимать, ни массажиста.

16 лет я выступала за сборную, которой на меня было абсолютно всё равно. Когда у меня падали результаты, меня отправляли к психологу, хотя я очень сильный спортсмен, и всё наше руководство это знает, но никто не смог мне помочь достичь нужных высот. А ещё я очень надеюсь, что дождусь того времени, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом».