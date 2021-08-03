Рубль упал ко всем основным валютам

Белорусский рубль упал ко всем основным иностранным валютам на торгах БВФБ 3 августа.

Доллар добавил 0,007 пункта — 2,5038 белорусского рубля, евро 0,0079 пункта — 2,9744 белорусского рубля, а российский рубль + 0,0172 пункта — 3,4369 белорусского рубля.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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