Рубль упал ко всем основным валютам
Белорусский рубль упал ко всем основным иностранным валютам на торгах БВФБ 3 августа.
Доллар добавил 0,007 пункта — 2,5038 белорусского рубля, евро 0,0079 пункта — 2,9744 белорусского рубля, а российский рубль + 0,0172 пункта — 3,4369 белорусского рубля.
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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