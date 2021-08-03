В Петриковском районе погибли двое рабочих 03.08.2021 / 13:48 / Происшествия Просмотров: 87 A- A+ Очередной случай гибели на производстве произошел в Беларуси. Фото носит иллюстративный характер По информации Следственного комитета, сегодня утром «во время проведения разгрузочных работ на горно-обогатительном комбинате в шахте погибли двое мужчин». Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Беларуськалий гибель на производстве Город: Петриков Другие материалы на эту тему: Поставщик хлоркалия в Новую Зеландию отказался от продукции «Беларуськалия» «Людей загнали в шахту». Почему не удалась забастовка на «Беларуськалии» Чем грозит Беларуси отказ норвежской Yara от покупки калия «Беларуськалий» дает кровавую руду. Я хотел разбить стену равнодушия»