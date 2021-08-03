В Петриковском районе погибли двое рабочих

/ Происшествия
Просмотров: 87

Очередной случай гибели на производстве произошел в Беларуси.

Фото носит иллюстративный характер

По информации Следственного комитета, сегодня утром «во время проведения разгрузочных работ на горно-обогатительном комбинате в шахте погибли двое мужчин».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларуськалий гибель на производстве Город: Петриков

Другие материалы на эту тему:

Поставщик хлоркалия в Новую Зеландию отказался от продукции «Беларуськалия»

Поставщик хлоркалия в Новую Зеландию отказался от продукции «Беларуськалия»

«Людей загнали в шахту». Почему не удалась забастовка на «Беларуськалии»

«Людей загнали в шахту». Почему не удалась забастовка на «Беларуськалии»

Чем грозит Беларуси отказ норвежской Yara от покупки калия

Чем грозит Беларуси отказ норвежской Yara от покупки калия

«Беларуськалий» дает кровавую руду. Я хотел разбить стену равнодушия»

«Беларуськалий» дает кровавую руду. Я хотел разбить стену равнодушия»