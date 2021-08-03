Под Минском задержаны участники фэнтези-фолк-группы Irdorath

Участники белорусской фэнтези-фолк-группы Irdorath были задержаны 2 августа на даче в Минском районе, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

«Вероятно, праздновали день рождения вокалистки группы Надежды Калач (Ирдорат). По предварительной информации, их обвиняют в неповиновении сотрудникам милиции (ст. 24.3 КоАП) за то, что не открыли ворота», — говорится в сообщении.

По данным правозащитников, задержано не менее шести человек: Антон Шнып, Петр Марченко, Павел Шмыга, Владимир Калач, Юлия Юницкая и Александр Синкевич.

«После задержания их доставили в Ждановичский отдел милиции. Вероятно, сегодня над ними состоятся суды в Минском районном суде», — сообщает «Весна».

Группа Irdorath основана в 2011 году Владимиром и Надеждой Калач. Исполняет авторскую, народную и средневековую музыку. В 2020 году группа играла на волынках на протестных маршах и выступала на дворовых концертах. В ноябре Владимир и Надежда были уволены из центра дополнительного образования для детей и молодежи «Виктория», где преподавали традиционную, народную и средневековую музыку. На базе центра также размещалась репетиционная площадка группы Irdorath.