Доллар впервые за несколько дней пошел вверх

/ Экономика
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На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись торги.

На данный момент известно, что доллар вновь пошел вверх. Плюс составляет 0,005 пункта — 2,5018 белорусского рубля.

Растет и российский рубль — он торгуется на отметке 3,4342 белорусского рубля.

Евро добавляет 0,07 пункта — 2,9735 белорусского рубля.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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