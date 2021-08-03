Госсекретарь США о деле Тимановской: режим Лукашенко попытался совершить очередной акт международных репрессий

Дело Кристины Тимановской остается одной из самых обсуждаемых тем в международном пространстве.

Не обошел ее и госсекретарь США Энтони Блинкин. В своем микроблоге он написал, что «принуждая участницу Олимпиады Кристину Тимановскую к отъезду только за то, что она свободно выразила свое мнение, режим Лукашенко попытался совершить очередной акт международных репрессий».

Глава американской диплрматии считает, что подобные поступки нарушают олимпийский дух, являются нападением на основные права человека, что недопустимо.

Ранее, как пишет DW , представитель МИД ФРГ Мария Адебар, комментируя ситуацию вокруг белорусской бегуньи, призвала официальный Минск «уважать основные демократические права, включая свободу СМИ, прессы и свободу мнений»: «Это относится к каждому гражданину Беларуси и, конечно же, к спортсменам и спортсменкам».

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности ( BSSF ) заявил , что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила , что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

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