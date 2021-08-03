Руководитель Белорусского дома в Киеве Виталий Шишов найден повешенным
Пропавший вчера руководитель Белорусского дома в Киеве Виталий Шишов найден повешенным.
Утром 2 августа Шишов вышел из дома на, предположительно, ежедневную пробежку,
Как
Заведено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украина (умышленное убийство). «Будут проверяться все версии, в том числе версия убийства, замаскированного под суицид», — сообщает полиция.
«Белорусский дом в Украине» — организация, которая занимается в том числе помощью белорусам, приехавшим в Украину в связи с политическим преследованием на родине.
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