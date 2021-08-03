Тимановская прилетит в Варшаву 4 августа

/ Спорт
Просмотров: 111

Посол Польши в Японии Павел Милевски встретился в здании диппредставительства с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая вчера получила польскую гуманитарную визу и может въехать в страну.

Фото @milewskiP

«Она уставшая, напуганная, но очень благодарна за помощь в этот исключительно сложный период ее спортивной карьеры», — поделился впечатлениями Милевски в «Твиттере».

«Мы продолжим плодотворное сотрудничество с японским правительством, чтобы она чувствовала себя уверенно и в безопасности», — подчеркнул посол.

По неофициальной информации, Тимановская прилетит в Варшаву 4 августа, сообщает БелаПАН.

«Бандитская попытка похищения спортсменки, критически настроенной к белорусскому режиму, натолкнулась на молниеносную реакцию японской полиции и польской дипломатии» — так прокомментировал события вокруг Тимановской премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

«Мы обеспечили Кристине Тимановской безопасность в польском посольстве в Токио, а также при необходимости обеспечим ей возможность продолжить карьеру», — написал глава правительства на своей странице в «Фейсбуке».

«Агрессия, которую совершили белорусские службы на территории Японии во время Олимпийских игр, являющихся символом мира и честной игры, должна встретить решительный отпор международного сообщества», — подчеркнул Моравецки.

Свой комментарий он сопроводил ссылкой на видеоролик, который записали известные польские спортсмены в конце августа прошлого года, в разгар протестов в Беларуси. «Тогда мы не думали, что необходимость солидарности с белорусскими спортсменами вернется во время Олимпийских игр в Токио», — отметил премьер.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: инцидент с Тимановской Беларусь-Польша Персона: Кристина Тимановская Павел Милевски Матеуш Моравецки

Другие материалы на эту тему:

«Если всё подтвердится, МОК должен срочно рассмотреть санкции против Беларуси»

«Если всё подтвердится, МОК должен срочно рассмотреть санкции против Беларуси»

Президент Польши почтил убитых отрядом Бурого белорусов

Президент Польши почтил убитых отрядом Бурого белорусов

Белорусские дипмиссии «оптимизируют», а полякам припомнят давние обиды

Белорусские дипмиссии «оптимизируют», а полякам припомнят давние обиды

Зачем Минск раздувает дипломатический конфликт с Польшей

Зачем Минск раздувает дипломатический конфликт с Польшей