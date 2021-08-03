Посол Польши в Японии Павел Милевски встретился в здании диппредставительства с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая вчера получила польскую гуманитарную визу и может въехать в страну.

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«Она уставшая, напуганная, но очень благодарна за помощь в этот исключительно сложный период ее спортивной карьеры», — поделился впечатлениями Милевски в «Твиттере».

«Мы продолжим плодотворное сотрудничество с японским правительством, чтобы она чувствовала себя уверенно и в безопасности», — подчеркнул посол.

По неофициальной информации, Тимановская прилетит в Варшаву 4 августа, сообщает БелаПАН .

«Бандитская попытка похищения спортсменки, критически настроенной к белорусскому режиму, натолкнулась на молниеносную реакцию японской полиции и польской дипломатии» — так прокомментировал события вокруг Тимановской премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

«Мы обеспечили Кристине Тимановской безопасность в польском посольстве в Токио, а также при необходимости обеспечим ей возможность продолжить карьеру», — написал глава правительства на своей странице в «Фейсбуке».

«Агрессия, которую совершили белорусские службы на территории Японии во время Олимпийских игр, являющихся символом мира и честной игры, должна встретить решительный отпор международного сообщества», — подчеркнул Моравецки.

Свой комментарий он сопроводил ссылкой на видеоролик, который записали известные польские спортсмены в конце августа прошлого года, в разгар протестов в Беларуси. «Тогда мы не думали, что необходимость солидарности с белорусскими спортсменами вернется во время Олимпийских игр в Токио», — отметил премьер.