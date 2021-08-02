Житель Гомеля получил 3,5 года колонии за испорченный портрет Лукашенко и комментарии в телеграм-чате

Гомельский областной суд 2 августа приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 25-летнего Артура Рыбина. Его обвиняли по ч. 1 ст. 339 (злостное хулиганство) и ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Процесс вела судья Галина Святко, обвинителем выступила Жанна Дударева.

Обвинитель предлагала в прениях наказать Рыбина лишением свободы сроком на четыре года, передает БелаПАН .

Адвокат Олег Юрченко заявил, что его подзащитный признает вину полностью. Кроме того, защитник не усмотрел в сообщениях, которые Рыбин размещал в чате, признаков разжигания социальной вражды. «Это молодой человек, который впервые привлекается к уголовной ответственности. Вероятно, не стоит избирать для него максимально жесткую санкцию, предусмотренную статьями, по которым он обвиняется», — сказал адвокат.

Согласно обвинению, Рыбин в ноябре 2020 года вырезал из книги портрет Александра Лукашенко, приклеил на его лоб государственный герб, нарисовал красные полоски в области рта и разместил надпись «Гори в аду». Это изображение он поместил на конструкцию в форме креста и поставил на пустыре возле водозабора. Затем мужчина сфотографировал инсталляцию и разместил снимок в одном из телеграм-чатов.

По мнению обвинения, это было сделано «с исключительным цинизмом, используя напряженную ситуацию в обществе в период лета—осени 2020 года, с целью дестабилизации обстановки, дезорганизации работы правоохранительных органов».

Кроме того, обвиняемый разместил в чате «Гомель 97» комментарии, которые следствие трактовало как разжигание розни. Речь идет, в частности, о словах: «Мирным путем ничего не достичь. Нас бьют — надо давать ответ».

По словам подсудимого, он не призывал к насилию над милицией и не писал подобного в комментариях.