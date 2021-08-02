Жительницу Россон прижало деревом из-за сильного ветра

Работники МЧС спасли женщину 1987 года рождения, которая оказалась зажата в результате упавшего дерева по улице Мира в Росонах.

Фото: МЧС

По сообщению МЧС, пострадавшую госпитализировали.

В Россонском районе повреждены кровли четырех административно-хозяйственных зданий, повреждена вышка связи МТС. В горпоселке отключены три линии электропередачи.

В Полоцком районе спасателями и другими компетентными службами проводятся работы по уборке упавших деревьев на автодороге Р-20.