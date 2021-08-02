«Я помогаю». Составлен рейтинг самых отзывчивых городов Беларуси

Самый добрый город Беларуси — Пинск. Рейтинг областных и районных центров с самыми отзывчивыми жителями составила сеть ресторанов KFC на основе анализа обезличенных данных о географии участников социальной инициативы «Я помогаю».

До конца лета KFC вместе с общественной организацией «SOS-Детские деревни Беларусь» проводит благотворительную кампанию «Я помогаю».

Каждый желающий при посещении любого ресторана сети в Беларуси может поучаствовать в благотворительности: приобрести бумажный домик-стикер за 50 копеек, написать на нем теплые слова детям-сиротам и оставить его на стене в зале, чтобы и других вдохновить на доброе дело.

Вырученные средства пойдут на благоустройство SOS-детских домов и улучшение условий проживания более 280 детей-сирот.

За два месяца с момента старта акции белорусы приобрели около 100 тысяч домиков в помощь детям. А в KFC посмотрели, в каком городе живут самые неравнодушные жители. Для точности число домиков в каждом городе рассчитано на 1000 жителей, чтобы на место в рейтинге не влиял масштаб города.

Список отзывчивых городов возглавил Пинск, где желающих помочь детям на 1000 жителей оказалось почти вдвое больше, чем в столице. На втором месте расположился Солигорск, а на третьем — Минск.

Следом по уровню отзывчивости идет Лида, а от нее слегка отстает Молодечно. Много неравнодушных также нашлось в Гродно. С небольшим отставанием от него в рейтинге находятся Витебск и Брест. В первую десятку также вошли Барановичи и Кобрин.

Купить бумажный домик в KFC и помочь детям можно до 31 августа.