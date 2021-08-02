Главу Центрального района Минска отправили руководить «Керамином»

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Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев представил коллективу администрации Центрального района столицы нового главу Николая Полякова.

Согласие на назначение на минувшей неделе дал Александр Лукашенко, информирует агентство «Минск-Новости».

Трудовая биография Полякова началась на Минском подшипниковом заводе, где он за 10 лет прошел путь от мастера до начальника отдела. Последующие должности — главный инженер ГП «Зеленстрой Ленинского района» и директор в аналогичной структуре в Заводском. На протяжении трех последних лет чиновник работал первым заместителем главы администрации Заводского района.

Прежний руководитель района Дмитрий Петруша, занимавший должность три года, возглавит ОАО «Керамин».
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Тэги: Мингорисполком Центральный район Персона: Николай Поляков Дмитрий Петруша Город: Минск

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