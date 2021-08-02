За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 756 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 756 случаев COVID-19 , умерли 8 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 592 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

1 августа было зарегистрировано 958 новых случаев, 31 июля — 992, 30-го — 1184, 29-го — 1033, 28-го — 950, 27-го — 525, 26-го — 648, 25-го — 880. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 447 754, умерли 3472 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией, выздоровел 441 961.

За минувшие сутки выполнено 11 693 теста на коронавирус, что в полтора раза меньше, чем днем ранее (18 181). С начала эпидемии сделано 7 324 156 тестов.

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