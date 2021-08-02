Капитан олимпийской сборной Иван Тихон занял лишь 18-е место в квалификации

/ Спорт
Просмотров: 168

Завершились квалификационные соревнования по метанию молота у мужчин.

В этой дисциплине Беларусь представляли сразу три спортсмена — все они не попали в финал.

Капитан олимпийской сборной Беларуси, глава Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон с результатом 74.57 метра занял 18-е место, Юрий Васильченко — 19-е (74.00), Глеб Дударев — 27-е (71.60).

Отметим, что лидерами отборочных соревнований стали:

  1. Войцех Новицкий (Польша) — 79.78;
  2. Руди Уинклер (США) — 78.81;
  3. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) — 78.79.

«Мы, все олимпийцы, обещаем, что приложим все силы и покажем максимальный результат на Олимпийских играх, чтобы поддержать честь нашего флага и страны на международной арене», — сказал Иван Тихон во время торжественной церемонии проводов олимпийской команды.

Он отметил, что олимпийцы осознают «степень ответственности и надежды, которые возлагает государство на каждого спортсмена и тренера».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Олимпиада в Токио
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Олимпиада-2020 Персона: Иван Тихон Юрий Васильченко Глеб Дударев

Другие материалы на эту тему:

«Если всё подтвердится, МОК должен срочно рассмотреть санкции против Беларуси»

«Если всё подтвердится, МОК должен срочно рассмотреть санкции против Беларуси»

Белорус Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады в Токио

Белорус Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады в Токио

«Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией

«Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио