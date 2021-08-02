Биржа: доллар и евро упали на торгах 2 августа
На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились первые на этой неделе торги.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих отметках:
- евро — 2,9665 белорусского рубля (-0,0076 пункта);
- доллар — 2,4968 белорусского рубля (-0,0029 пункта);
- российский рубль — 3,4197 белорусского рубля за 100 российских (+0,0004 пункта).
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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