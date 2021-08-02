Биржа: доллар и евро упали на торгах 2 августа

/ Экономика
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На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились первые на этой неделе торги.

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих отметках:

  • евро — 2,9665 белорусского рубля (-0,0076 пункта);
  • доллар — 2,4968 белорусского рубля (-0,0029 пункта);
  • российский рубль — 3,4197 белорусского рубля за 100 российских (+0,0004 пункта).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Тэги: курсы валют

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