Власти Литвы: в Гродно 2000 нелегалов ждут пересечения границы

Литовские власти заявили, что на территории Беларуси находится большое количество нелегальных мигрантов, ожидающих своей очереди на «переход».

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Как заявил заместитель главы Службы охраны государственной границы (СОГГ) Видас Мачайтис, «у нас есть данные, что в Гродно сейчас находятся около двух тысяч нелегальных мигрантов, которые ждут пересечения границы».

За воскресенье границу Литвы со стороны Беларуси перешли 289 нелегальных мигрантов , сообщил глава СОГГ Рустам Любаев.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

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