Власти Литвы: в Гродно 2000 нелегалов ждут пересечения границы

Литовские власти заявили, что на территории Беларуси находится большое количество нелегальных мигрантов, ожидающих своей очереди на «переход».
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Как заявил заместитель главы Службы охраны государственной границы (СОГГ) Видас Мачайтис, «у нас есть данные, что в Гродно сейчас находятся около двух тысяч нелегальных мигрантов, которые ждут пересечения границы».
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.
По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.