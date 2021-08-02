Польша предложила Тимановской гуманитарную визу

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Польское государство предложило Кристине Тимановской гуманитарную визу. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Павел Яблоньский.

Он заверил в интервью Польскому радио, что бегунья сможет продолжить спортивную карьеру в Польше.

«Мы отреагировали на эту ситуацию еще вчера, непосредственно обратившись к представителями Кристины Тимановской. Мы находимся с ними в постоянном контакте», — сказал замглавы МИД.

По словам исполнительного директора Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина, передает БелаПАН, спортсменка «уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры».

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSFзаявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

 

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Тэги: Беларусь-Польша инцидент с Тимановской Персона: Кристина Тимановская Павел Яблоньский

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