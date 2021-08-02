Почти 300 нелегалов со стороны Беларуси было задержано литовцами в воскресенье

За воскресенье границу Литвы со стороны Беларуси перешли 289 нелегальных мигрантов, сообщил глава Службы охраны госграницы Рустам Любаев.

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Это новый суточный рекорд, предыдущий был зафиксирован 28 июля — 171 нелегал.

По его словам, на 8.30 2 августа у белорусской границы задержаны 109 мигрантов.

«Мы видим, эти цифры достаточно большие, наверное, сегодня в перспективе также будет впечатляющее количество нелегалов», — приводит слова Любаева Delfi .

Как сообщалось, с начала 2021 года на участке границы с Беларусью перехвачено 3.545 мигрантов — в 43,8 раза больше, чем за весь 2020-й (81). По итогам 1 августа будет зафиксирован новый суточный рекорд: с 0 до 13 часов пограничники перехватили 216 нелегалов, тогда как максимум дня до этого составлял 171 человек (28 июля).

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

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