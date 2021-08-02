Представители МОК и оргкомитета Игр в Токио находятся в контакте с Тимановской

Представители Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпийских игр в Токио находятся в контакте с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сообщила пресс-служба МОК.
Первая реакция МОК выразилась в твите о том, что комитет увидел информацию о Тимановской в СМИ, изучает ситуацию и просит объяснений у Национального олимпийского комитета Беларуси.
Затем МОК сообщил, что вечером 1 августа вместе с оргкомитетом ОИ-2020 напрямую поговорил с Тимановской, которая находилась со служащими аэропорта Ханеда и представителем оргкомитета. Она заверила, что чувствует себя в безопасности.
МОК и оргкомитет заявили, что продолжат контакты со спортсменкой и чиновниками, чтобы определить последующие шаги.
Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) заявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.
В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.
Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.