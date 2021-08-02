Представители МОК и оргкомитета Игр в Токио находятся в контакте с Тимановской

Представители Международного олимпийского комитета и оргкомитета Олимпийских игр в Токио находятся в контакте с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сообщила пресс-служба МОК.

Первая реакция МОК выразилась в твите о том, что комитет увидел информацию о Тимановской в СМИ, изучает ситуацию и просит объяснений у Национального олимпийского комитета Беларуси.

Затем МОК сообщил, что вечером 1 августа вместе с оргкомитетом ОИ-2020 напрямую поговорил с Тимановской, которая находилась со служащими аэропорта Ханеда и представителем оргкомитета. Она заверила, что чувствует себя в безопасности.

МОК и оргкомитет заявили, что продолжат контакты со спортсменкой и чиновниками, чтобы определить последующие шаги.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности ( BSSF ) заявил , что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила , что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

Читайте также: