Частный циклон принес в страну ливни, грозы и сильный ветер

/ Общество
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Сегодня через территорию республики будет проходить частный (вторичный) циклон с Западных Карпат.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди (в северо-западной части ожидаются ливни), местами прогремят грозы.

Ветер южный с переходом на западный, во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах составит:

  • Брест +19..+21°C;
  • Витебск +23..+25°C;
  • Гомель +28..+30°C;
  • Гродно +19..+21°C;
  • Могилев +26..+28°C;
  • Минск +22..+24°C.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
  • нельзя купаться в водоемах;
  • не следует бегать;
  • следует находиться на удалении от линий электропередач;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: прогноз погоды

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